Норвежская лыжница Хейди Венг рассказала о борьбе с россиянкой Натальей Непряевой в масс-старте классическим стилем на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьеме.

Напомним, Наталья выиграла гонку, а Хейди стала второй. Норвежка проиграла российской лыжнице более трех секунд. Тройку призеров замкнула финка Криста Пярмякоски.

«Она наступила мне на лыжи, так что я не могла ускориться. Я не была сильно раздражена, но иногда возникают такие ситуации. Меня это сбило. Не выключилась из борьбы, но было неприятно», – цитирует Венг NRK.

Наталья Непряева выиграла вторую гонку подряд на «Тур де Ски». Российская лыжница сохранила лидерство в обем зачете. Многодневка завершится завтра, 4 января. Спортсменки пробегут 10 километров свободным стилем.