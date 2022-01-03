Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась об уходе фигуристка Егора Рухина от тренера Этери Тутберидзе. Спортсмен перешел к Евгению Плющенко.

«Я про него не слышала. Не знаю, кто это такой. Ушел и ушел. Думаю, что Этери Георгиевна не в расстройстве«, – цитирует Тарасову «Спорт-экспресс».

Текущий сезон Егор Рухин начал в ЦСКА. Он вышел в финал юниорского Гран-при, а затем перешел в «Хрустальный». Рухин – бронзовый призер первенства России среди юниоров.

Напомним, ранее от Тутберидзе к Плющенко переходили фигуристки Алена Косторная и Александра Трусова. Потом они вернулись обратно в «Хрустальный».

Александра Трусова отобралась на Олимпийские игры в Пекине. Она заняла второе место на предолимпийском чемпионате России.