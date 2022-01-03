Российский лыжник Александр Большунов сломал палку во время масс-старта на «Тур де Ски».

Напомним, сегодня, 3 декабря, в итальянском Валь-ди-Фьемме проходит масс-старт престижной многодневки.

На одном из подъемов Александр Большунов сломал палку. Остальные спортсмены в этот момент начали ускорение, поэтому российскому лыжнику тяжело было догнать лидирующую группу, несмотря на то, что ему достаточно быстро подали новую палку.

На данный момент в гонке лидирует норвежец Йоханнес Клэбо. Спортсмен убежал от группы преследователей. Он увеличивает отрыв от Большунова в общем зачете «Тур де Ски». Александр практически потерял шансы на победу в многодневке.

Завтра, 4 декабря, на «Тур де Ски» пройдет финальный масс-старт.