В итальянском Валь-ди-Фьемме проходит заключительный этап лыжной многодневки «Тур де Ски». Сегодня, 3 декабря, мужчины приняли участие в масс-старте на 15 км.

Гонку выиграл норвежский лыжник, лидер общего зачета многодневки Йоханнес Клэбо. Он оторвался от преследователей на второй половине дистанции.

Вторым финишировал финн Ийво Нисканен. Он проиграл лидеру 20,8 секунд.

Тройку призеров замкнул россиянин Алексей Червоткин. Он уступил Клэбо 23,7 секунды.

Четвертым к финишу пришел Денис Спицов (+24,0). Пятым финишировал Александр Большунов (+27,9). Лидер российской сборной сломал палку во время гонки. Он догнал остальную группу, но не смог поддержать финишный рывок лидеров.

Заключительная гонка многодневки состоится завтра, 4 декабря.