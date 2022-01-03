Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала информацию о переходе 17-летнего фигуриста Егора Рухина из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

«Его переход связан с результатами на чемпионате России. Я предполагаю, что это какие-то психологические проблемы«, – цитирует Бестемьянову «Спорт-экспресс».

На чемпионате России в Санкт-Петербурге Егор Рухин занял последнее, 18-е место.

Напомним, вчера, 2 января, Егор Рухин выступил в ледовом шоу Евгения Плющенко «Щелкунчик». В начале сезона спортсмен перешел из ЦСКА в группу Этери Тутберидзе, а во время чемпионата России попросился в академию «Ангелы Плющенко».