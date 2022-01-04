В Валь-ди-Фьемме сегодня, 4 декабря, состоится финальная гонка престижной лыжной многодневки «Тур де Ски». Лыжницы примут участие в масс-старте на 10 км в гору.

Начало гонки запланировано на 13:30 по московскому времени. Прямую трансляцию соревнований проведет телеканал «Матч ТВ».

Под первым стартовым номером на дистанцию уйдет россиянка Наталья Непряева. Татьяна Сорина стартует под 9-м номером. Екатерина Смирнова получила 26-й номер, Анастасия Рыгалина – 30-й, Лилия Васильева – 33-й, Христина Мацокина – 42-й.

Наталья Непряева захватила лидерство в общем зачете «Тур де Ски» после двух побед – в спринте и масс-старте. Спортсменка выигрывает у ближайшей преследовательницы – шведки Эббы Андерсен, 1,12 минуты.

Действующей победительницей многодневки является американка Джессика Диггинс.