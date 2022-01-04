В итальянском Валь-ди-Фьемме состоится финальная гонка «Тур де Ски». Мужчины пробегут масс-старт на 15 км в гору.

Старт гонке будет дан в 17:25 по московскому времени. Прямую трансляцию соревнований проведет «Матч ТВ».

Под первым номером на дистанцию уйдет норвежец Йоханнес Клэбо. Александр Большунов получил второй стартовый номер. Иван Якимушкин – 7-й, Денис Спицов – 9-й, Алексей Червоткин – 13-й, Илья Семиков – 16-й, Артем Мальцев – 19-й, Андрей Мельниченко – 23-й, Глеб Ретивых – 54-й.

Норвежец Йоханнес Клэбо увеличил отрыв в общем зачете «Тур де Ски» от Александра Большунова до двух минут после победы в спринте и масс-старте. Третьим в турнирной таблице идет Ийво Нисканен из Финляндии. Он отстает от лидера на 2,49 минуты.