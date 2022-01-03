Сегодня, 4 января, СКА проведёт первый официальный матч в 2022 году. Соперником петербуржцев станет китайский «Куньлунь». Игра пройдёт в Мытищах и начнётся в 17:00 по московскому времени.

СКА после 44 матчей занимает второе место в Западной конференции с 62 очками. На 1 очко его опережает «Динамо» из Москвы, которое провело на один матч больше. В случае сегодняшней победы армейцы выйдут в единоличные лидеры «Запада».

«Куньлунь» — аутсайдер КХЛ. Команда набрала меньше всего очков — 25 в 44 матчах — и занимает последнее место в Восточной конференции.

В первой встрече клубов в этом сезоне СКА одержал на своём льду разгромную победу 7:0. Никита Гусев в той игре набрал четыре очка результативности (1+3).