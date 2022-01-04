Сегодня, 4 января, баскетбольный «Зенит» проведёт свой первый официальный матч в 2022 году. В рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ петербуржцы сыграют на выезде с «Пармой». Игра пройдёт в Перми в УСК «Молот» и начнётся в 16:00 по московскому времени.

«Зенит» после девяти матчей регулярки занимает четвёртое место в турнирной таблице. На счету команды 7 победы и 2 поражения. «Парма» идёт седьмой с пятью победами и четырьмя поражениями.

Это первая встреча команд в текущем чемпионате. В прошлом сезоне они провели между собой четыре матча. В регулярном сезоне «Зенит» победил дома 89:84 и уступил на выезде 76:78. Далее команды встретились в рамках 1/4 финала, где оба поединка остались за сине-бело-голубыми: 86:66 в Санкт-Петербурге и 98:62 в Перми.