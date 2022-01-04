Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев признан третьей звездой победной встречи против «Эдмонтон Ойлерз» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Матч на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился с преимуществом хозяев и счетом 4:1.

В первом периоде шайбой отметился форвард «Рейнджерс» Алекси Лафренье. На 24-й минуте счет удвоил Баркли Гудроу.

Соперники смогли отыграть один гол на 35-й минуте, забил Райан Маклауд. Затем обе шайбы в ворота отправляли победители, они на счету Криса Крайдера и Райана Строума.

Россиянин Александр Георгиев совершил всего 33 сэйва за прошедшую встречу. В этом сезоне он принял участие в 14 матчах и пропустил 33 шайбы. Первую звезду встречи получил Райан Строум, а вторую – Алекси Лафренье.

После 34 игр «Нью-Йорк Рейнджерс» лидирует в Восточной конференции с 48 очками. «Эдмонтон Ойлерз» входят в топ-8 Запада.