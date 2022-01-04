Вице-президент петербургского СКА Роман Ротенберг будет назначен новым главным тренером команды. Экс-наставник Валерий Брагин станет его ассистентом.

По информации «Спорт-Экспресса», в коллективе армейцев произойдут кадровые замены. Брагин руководит командой полтора сезона и теперь уступит свое место Ротенбергу. При этом сообщается, что он не уйдет из структуры клуба, а будет помогать новому тренеру.

С 2011 года Ротенберг занимает менеджерские должности в СКА, а с прошлого сезона присоединился к руководству со скамейки.

После 44 матчей нынешнего розыгрыша СКА находится на втором месте в таблице Западной конференции с 62 баллами. В рейтинге лидирует московское «Динамо», на их счету – 45 игр и 63 очка.