В итальянском Валь-ди-Фьемме завершается финальный этап лыжной многодневки «Тур де Ски». Сегодня, 4 декабря, спортсменки пробегут решающую гонку – масс-старт на 10 километров с подъемом в гору Альпе Черемис.

Гонка стартует в 13:30 по московскому времени. Прямая трансляция соревнований будет доступна здесь.

Первый номер на эту дистанцию получила россиянка Наталья Непряева. Татьяна Сорина стартует под 9-м, Екатерина Смирнова выйдет под 26-м, Анастасия Рыгалина – под 30-м, Лилия Васильева – с 33-м, Христина Мацокина – с 42-м.

Ранее Наталья Непряева одержала две победы подряд: в спринте в немецком Оберсдорфе и в масс-старте в Италии. Лидерство в классических гонках позволило ей вырваться на первое место общего зачета перед финальной гонкой. Спортсменка выигрывает у ближайшей преследовательницы, шведки Эббы Андерсен, 1 минуту и 12 секунд.

Соревновательный день продолжит мужской масс-старт в гору. Его начало назначено на 17:25 по мск.