Российская фигуристка из группы Этери Тутберидзе Аделия Петросян заявила, что двойные четверные прыжки не позволяют ей сравниться по сложности программ с мужчинами. По ее словам, она не считает себя круче одиночников.

Спортсменка отметила, что у мужчин много четверных лутцев и флипов.

«Риттбергеры те же, тулупы во второй половине программы. Тройной аксель, который для меня хуже всего вообще. Не ощущаю я себя круче мужчин даже после двух четверных риттбергеров», – приводит слова Петросян Матч ТВ.

Она добавила, что хотела бы выучить трудный аксель. Пока его исполнение у нее не выходит.

На прошедшем чемпионате России спортсменка приземлила два четверных риттбергера в произвольной программе. Она стала первой, кто сделал эти прыжки подряд на соревнованиях.