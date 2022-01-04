В итальянском Валь-ди-Фьемме пройдет финальная гонка лыжной многодневки «Тур де Ски». Сегодня, 4 декабря, спортсмены будут соревноваться в масс-старте на 10 километров с подъемом в легендарную гору Альпе Черемис.

Гонка начинается в 17:25 по московскому времени. Прямая трансляция соревнований будет доступна здесь.

Под первым номером на дистанцию уйдет норвежец Йоханнес Клэбо. Россиянин Александр Большунов получил второй – в забеге он попробует отыграть отставание в две минуты.

Иван Якимушкин выйдет под 7-м номером, Денис Спицов – под 9-м, Алексей Червоткин – под 13-м, Илья Семиков – с 16-м, Артем Мальцев – с 19-м, Андрей Мельниченко – с 23-м, Глеб Ретивых – с 54-м.

Третьим в турнирной таблице идет Ийво Нисканен из Финляндии с проигрышем в 2 минуты и 49 секунд.