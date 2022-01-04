Вице-президент СКА Роман Ротенберг займет место главного тренера петербургской команды. Пресс-служба клуба подтвердила его назначение.

Ранее в СМИ появлялась информация о возможном назначении специалиста.

«В соответствии с решением совета директоров клуба в целях улучшения управления штабом и командой Роман Ротенберг назначен на должность главного тренера», – сказано в сообщении СКА.

Также известно, что Валерий Брагин станет старшим тренером команды. Александр Титов займет место ассистента главного тренера «СКА-1946».

С 2011 года Ротенберг занимает менеджерские должности в СКА, а с прошлого сезона присоединился к руководству со скамейки.

После 44 матчей нынешнего розыгрыша СКА находится на втором месте в таблице Западной конференции с 62 баллами.