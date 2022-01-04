Экс-главный тренер СКА Валерий Брагин отреагировал на кадровые перестановки в клубе. По его словам, новый наставник Роман Ротенберг возглавлял команду уже месяц.

Ранее специалист работал на позициях менеджера. С прошлого сезона он присоединился к руководству со скамейки.

«В течение последнего месяца мы опробовали вариант, когда Роман Борисович выполняет функции главного тренера, и это все сработало, есть результат. Поэтому принято решение закрепить это положение дел и формально», – приводятся слова Брагина на сайте клуба.

Он добавил, что продолжит работать и начнет выполнять функции старшего тренера. В задачах штаба – выведение на пик формы кандидатов на попадание в олимпийский состав и подготовка команды к плей-офф.

Напомним, Брагин проработал на своей должности полтора сезона в КХЛ.