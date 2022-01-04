В Валь-ди-Фьемме (Италия) началась финальная гонка лыжной многодневки «Тур де Ски». Сегодня, 4 января, спортсменки бегут 10-километровый масс-старт с подъемом на Альпе Чермис.

Лыжницы вышли на дистанцию в 13:30 по московскому времени. Прямую трансляцию гонки можно посмотреть по ссылке здесь.

Первый номер в гонке получила россиянка Наталья Непряева. Татьяна Сорина стартует под 9-м, Екатерина Смирнова выйдет под 26-м, Анастасия Рыгалина – под 30-м, Лилия Васильева – с 33-м, Христина Мацокина – с 42-м.

Ранее Наталья Непряева взяла два золота подряд в последних гонках многодневки. У ближайшей преследовательницы из Швеции она пока выигрывает 1 минуту и 12 секунд.

Соревновательный день продолжит мужской масс-старт в гору. Его начало запланировано на 17:25 по мск.