Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров оценил назначение Романа Ротенберга на пост наставника СКА. Сегодня стало известно, что Ротенберг перейдёт с поста вице-президента клуба и возглавит первую команду. Валерий Брагин станет старшим тренером.

«Человек растёт, учится. Хочу пожелать Роману Борисовичу только удачи в нашем нелёгком деле, — цитирует «Чемпионат» Назарова. — Он в хоккее давно, при этом на руководящей должности как в сборной России, так и в СКА. Всю эту кухню Роман Ротенберг знает изнутри. Я очень рад, что в нашем полку прибыло».

СКА после 44 матчей идёт вторым в Западной конференции, набрав 62 очка. Сегодня армейцы встретятся на выезде с «Куньлунем». Игра станет дебютной для Ротенберга на посту главного тренера.