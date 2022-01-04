Российский теннисист Роман Сафиуллин выиграл у австралийца Джеймса Дакворта в первой партии группового турнира ATP Cup — 7:6 (8:6), 6:4. Матч длился ровно 2 часа, Сафиуллин сделал 12 подач навылет против 5 у соперника. На счету обоих теннисистов по три двойных ошибки.

В первом сете теннисисты по три раза сделали брейки, во втором Дакворт проиграл свою последнюю подачу, что позволило Сафиуллину выиграть.

Россия повела в счёте с Австралией 1:0. Во второй партии Даниил Медведев сыграет с Алексом де Минауром. Встреча начнётся через несколько минут. В третьей игре Медведев и Сафиуллин встретятся с Джоном Пирсом и Люком Сэвиллом.