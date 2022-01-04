Сегодня, 4 января, СКА проведет матч против китайского «Куньлуня» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Роман Ротенберг официально дебютирует на месте главного тренера петербургской команды.

Встреча пройдет на арене в подмосковных Мытищах. Матч начнется в 17:00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно найти на официальном сайте СКА по ссылке здесь.

Хоккеисты из Санкт-Петербурга выиграли свой последний матч с «Адмиралом» (3:1), но ранее на Дальнем востоке уступили хабаровскому «Амуру» (2:3).

«Куньлунь» проиграл пять последних матчей подряд. В последней встрече они потерпели разгромное поражение от «Йокерита» со счетом 1:7.

СКА идет на втором месте в турнирной таблице Западной конференции с 62 очками. «Куньлунь» замыкает рейтинг Востока с 25 баллами.