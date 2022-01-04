Российская теннисистка Анастасия Гасанова сенсационно прошла во второй круг турнира в Аделаиде. 130-й номер рейтинга WTA обыграла в трёх сетах представительницу Украины Элину Свитолину, которая занимает 15-е место в рейтинге и имеет статус восьмой ракетки турнира.

Счёт по сетам — 5:7, 6:4, 6:3. Матч длился 2 часа 34 минуты, Гасанова четыре раза подавала навылет и допустила одну двойную ошибку. На счету Свитолиной три двойных и пять эйсов.

Гасанова взяла семь подач соперницы и проиграла пять своих. Во втором круге её соперницей станет японка Мисаки Дои.