Бывший наставник сборной России Владимир Плющев прокомментировал кадровые перестановки в петербургском СКА. По его словам, у Романа Ротенберга достаточно опыта для поста главного тренера.

Специалист добавил, что новый наставник уже давно работает в клубе, а также имеет высшее образование.

«У нас все возможно. А что такого? Может, у человека всю жизнь была мечта заняться тренерский работой. Роман Борисович набрался опыта у разных тренеров. Не вижу ничего предвзятого», – цитирует Плющева «СЭ».

С 2011 года Ротенберг занимает менеджерские должности в СКА, а с прошлого сезона он начал помогать в руководстве командой со скамейки.

После 44 матчей нынешнего розыгрыша Континентальной хоккейной лиги СКА находится на втором месте в таблице Западной конференции с 62 баллами.