В Мытищах стартовал матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Куньлунем» и СКА. Это первая игра армейцев в 2022 году и первая — под руководством Романа Ротенберга на посту официального главного тренера клуба. Ротенберг перешёл с должности вице-президента СКА, бывший главный тренер Валерий Брагин войдёт в его тренерский штаб.

До этого у Ротенберга уже был опыт руководства командой в сентябре 2020 года. Но тогда это произошло на временной основе из-за заражения большинства представителей тренерского штаба коронавирусом.

СКА после 44 матчей занимает второе место в Западной конференции с 62 очками. На 1 очко его опережает «Динамо» из Москвы, которое провело на один матч больше. В случае сегодняшней победы армейцы выйдут в единоличные лидеры «Запада».

«Куньлунь» — аутсайдер КХЛ. Команда набрала меньше всего очков — 25 в 44 матчах — и занимает последнее место в Восточной конференции.

В первой встрече клубов в этом сезоне СКА одержал на своём льду разгромную победу 7:0. Никита Гусев в той игре набрал четыре очка результативности (1+3).