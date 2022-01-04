Экс-президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель не удивился назначению Романа Ротенберга на пост главного тренера в петербургский СКА. По его мнению, новый наставник успеет адаптироваться к началу плей-офф в КХЛ.

О кадровых перестановках в СКА стало известно сегодня, 4 января. Ротенберг сменил Валерия Брагина на месте главного тренера.

«Для меня назначение Романа Ротенберга на пост главного тренера СКА не стало большим сюрпризом. Теперь у него есть возможность показать себя в роли главного тренера.

У Романа много храбрости, если он решился на такой шаг», – цитирует Фазеля Чемпионат.

Он также добавил, что давление в регулярном чемпионате вернется только в марте, на старте плей-офф. До этого наставник сможет спокойно поработать с игроками.

С 2011 года Ротенберг занимает менеджерские должности в СКА, а с прошлого сезона присоединился к руководству со скамейки.