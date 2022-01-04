Российская теннисистка Вера Звонарева одержала победу в матче первого круга против американки Элисон Риске на турнире в Мельбурне (Австралия).

Встреча продолжалась 1 час 45 минут и завершилась со счетом – 7:5, 6:3.

Россиянка закончила матч без эйсов и с одной двойной ошибкой. Также она смогла реализовать 3 из 9 брейк-пойнтов. Представительница США дважды подала навылет, один раз ошиблась и взяла 1 из 4 брейк-пойнтов.

Во втором круге соревнований в Мельбурне Звонарева сыграет с китаянкой Чжэн Сайсай.

Ранее другая россиянка, Варвара Грачева, проиграла румынке Соране Кырсти в первом матче турнира. Соперница победила отечественную спортсменку со счётом 6:0, 6:0. Матч завершился через 49 минут после старта.