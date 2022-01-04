Нападающий «Зенита» Сердар Азмун пока не определился с клубом для продолжения карьеры. Сейчас в борьбу за его кандидатуру включился английский «Ньюкасл Юнайтед».

О новых трансферных возможностях сообщает Daily Mail. По их информации, клуб из АПЛ может воспользоваться неторопливыми решениями «Лиона» и перехватить контракт.

Ранее сообщалось, что французы согласовали личный договор с иранцем, но не сошлись на сумме трансфера с «Зенитом». Предполагается, что они будут ждать летнего трансферного окна, когда Азмун сможет уйти бесплатно и на правах свободного агента.

Отмечается, что в «Ньюкасле» видят в игроке «Зенита» замену для Каллума Уилсона, получившего травму.

В текущем сезоне Азмун сыграл в 21-м матче во всех турнирах, забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи.