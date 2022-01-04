Нападающий сборной России и московского «Локомотива» Федор Смолов отказался от перехода в американскую MLS из-за желания дальше вызываться в национальную команду.

По информации Metaratings.ru, у форварда было несколько вариантов в США в декабре. Известно, что он предпочел им игру в России.

«Его главная мотивация – возможность и дальше вызываться в сборную, сыграть в матчах плей-офф отбора на ЧМ-2022 и в случае успеха поехать Катар. Он понимает: при игре в США дорога в сборную будет закрыта», – заявил источник, близкий к Смолову.

Уточняется, что футболист может вернуться к своей идее через год-полтора.

Ранее сообщалось о возможном трансфере Смолова в московское «Динамо».

В нынешнем сезоне нападающий сыграл в 15-ти матчах Российской Премьер-Лиги и забил семь голов.