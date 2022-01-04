Нападающий сборной России и московского «Локомотива» Федор Смолов отказался от перехода в американскую MLS из-за желания дальше вызываться в национальную команду.
По информации Metaratings.ru, у форварда было несколько вариантов в США в декабре. Известно, что он предпочел им игру в России.
«Его главная мотивация – возможность и дальше вызываться в сборную, сыграть в матчах плей-офф отбора на ЧМ-2022 и в случае успеха поехать Катар. Он понимает: при игре в США дорога в сборную будет закрыта», – заявил источник, близкий к Смолову.
Уточняется, что футболист может вернуться к своей идее через год-полтора.
Ранее сообщалось о возможном трансфере Смолова в московское «Динамо».
В нынешнем сезоне нападающий сыграл в 15-ти матчах Российской Премьер-Лиги и забил семь голов.
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