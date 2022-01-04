Российский теннисист и вторая ракетка мира Даниил Медведев обыграл австралийца Алекса Де Минаура на ATP Cup в Австралии. Его триумф принес национальной команде очередную победу на турнире.

В первой партии матча россиянин Роман Сафиуллин выиграл у австралийца Джеймса Дакворта. Теперь сборная ведет со счетом 2:0 и досрочно лидирует в этой борьбе.

Встреча Медведева с 34-й ракеткой мира продолжалась 1 час 20 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:2.

Россиянин сделал восемь эйсов и допустил две двойные ошибки. У его соперника накопилось только две подачи навылет.

В первом туре россияне были сильнее команды Франции (2-1). Позже, сегодня, 4 января, Медведев в паре с Сафиуллиным сыграет против Джона Пирса и Люка Сэвилла из Австралии.