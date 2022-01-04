Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович заявил, что получил медицинское исключение для участия в Открытом чемпионате Австралии. Предполагается, что он сможет сыграть без прививки от коронавируса.

Об одобрении документов и допуске спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.

«Я потрясающе провел время со своими близкими во время паузы. И сегодня направляюсь в Австралию с медицинским исключением. Вперёд, 2022-й!», – написал Джокович.

Australian Open состоится в Мельбурне с 17 по 30 января. Ранее появлялась информация о возможном допуске серба на соревнования без вакцинации. Для этого он должен был получить индивидуальное разрешение от представителей местных властей. Официальный прививочный статус Джоковича до сих пор неизвестен.