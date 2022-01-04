Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов спокойно отреагировал на новую должность вице-президента СКА Романа Ротенберга. Специалист пожелал удачи новому главному тренеру.

Кадровые изменения в петербургском клубе официально подтвердились сегодня, 4 января. Пост старшего наставника занял Валерий Брагин.

«Роману хочется пожелать удачи на тренерском посту. Надеемся, у него все получится. Действительно, могу только желать удачи. Будем наблюдать», – приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее выяснилось, что Ротенберг уже фактически месяц руководил командой из Петербурга. С прошлого сезона он присоединился к руководству со скамейки, а с 2011 года занимал менеджерские должности в СКА.