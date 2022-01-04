Сегодня, 4 января, баскетбольный клуб «Зенит» проведет первый официальный матч в 2022 году. Петербуржцы встретятся на выезде с «Пармой».

Игра состоится в Перми в УСК «Молот» и начнется в 16:00 по московскому времени.

Прямая трансляция встречи будет доступна на телеканале Матч Страна по ссылке здесь.

В текущем сезоне «Зенит» провел девять матчей, одержал семь побед и потерпел два поражения. По результатам этих встреч команда заняла четвертое место в таблице регулярного чемпионата.

«Парма» находится на седьмой строчке с пятью победами и четырьмя поражениями.

В этом сезоне коллективы еще не встречались друг с другом, в прошлом – сыграли четыре раза. «Зенит» трижды оставался победителем в разных турнирах.