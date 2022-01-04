Российская лыжница Наталья Непряева стала победительницей многодневки «Тур де Ски» по итогам шести гонок в текущем сезоне. Она стала первой россиянкой, кто смог достичь подобного успеха.

В финальном забеге в итальянском Валь-ди-Фьемме спортсменка финишировала четвертой с отставанием в 32,3 секунды. Однако за предыдущие старты лыжница набрала достаточный запас времени для победы в финале Тура.

Первой на восхождении на Альпе Чермис была норвежка Хэйди Венг, второй стала Эбба Андерссон из Швеции, третьей – Делфин Клауди из Франции.

Ранее Непряева выиграла две классические гонки подряд: спринт и масс-старт в Германии и Италии.

В общем зачете итоговое преимущество россиянки составило 46,7 секунды. Вторую позицию по результатам «Тур де Ски» заняла Эбба Андерссон, третью – Хэйди Венг. Татьяна Сорина остановилась на пятой позиции в рейтинге соревнований.