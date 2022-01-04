Российская лыжница Наталья Непряева прокомментировала свою победу в общем зачете многодневке «Тур де Ски». По ее словам, старт стал самым сложным в нынешнем сезоне.

Спортсменка первой из россиянок выиграла общий зачет этого престижного турнира.

«Я так переживала перед этой гонкой, очень волновалась, потому что было трудно оценивать свои силы именно на горе. В том году не совсем все сложилось на ней, и я рада, что смогла собраться и дотереть за лидерами, не отпуская из вида их спины», – заявила Непряева в эфире канала Матч ТВ.

Она добавила, что очень довольна собой именно в последней гонке.

На восхождении на Альпе Чермис лыжница финишировала четвертой с отставанием в 32,3 секунды. Но ее запас времени позволил ей занять первую строчку общего рейтинга.