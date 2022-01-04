Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на победу Натальи Непряевой на «Тур де Ски». Непряева стала первой российской лыжницей в истории, которой удалось выиграть в общем зачете престижной многодневки.

«Лучшего подарка придумать невозможно. Сейчас таких подарков не так много. Это сказка, — приводит «Спорт-Экспресс» Тихонова. — Была бы возможность поцеловать Непряеву — я бы ее поднял и сделал это. Невзирая на свои 75 лет! Целую Лену (Вяльбе), целую Непряеву! Дай бог еще побед».

До этого Непряева дважды занимала второе место в общем зачёте «Тур де Ски». Сегодня также состоится решающая гонка у мужчин. В ней Йоханнес Клэбо из Норвегии занимает первое место, а россиянин Александр Большунов идёт вторым с двухминутным отставанием.