Российская лыжница Наталья Непряева рассказала, что могла сняться с «Тур де Ски»-2021/22 уже после первого этапа. У неё были проблемы с горлом, но спортсменка смогла продолжить борьбу и в результате стала первой в общем зачёте. По её словам, ей помогли тренер Юрий Бородавко и олимпийский чемпион-2014 в лыжном марафоне Александр Легков.

«И Бородавко, и Легков очень здорово повлияли на ход событий. Саша провел психологическую беседу и убедил, что надо бежать дальше. И не прогадал», — цитирует sports.ru Непряеву.

Непряева стала первой российской лыжницей в истории, которой удалось выиграть престижную многодневку. До этого Непряева дважды занимала второе место в общем зачёте «Тур де Ски».