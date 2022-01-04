Известный телеведущий Дмитрий Губерниев оценил победу Натальи Непряевой на «Тур де Ски». Непряева стала первой российской лыжницей в истории, которой удалось выиграть в общем зачете престижной многодневки.

«Она как Терешкова отправилась высоко к звездам. Это блестящий и выдающийся успех, но пока это стратосфера, — цитирует «Спорт-Экспресс» Губерниева. — Для выхода в открытый космос для того, чтобы раздвинуть границы вселенной нужно побеждать в феврале на одной из олимпийских гонок. Это здорово, но нужна олимпийская победа для того, чтобы отечество и народ русский вознес ее на золотой пьедестал».

До этого Непряева дважды занимала второе место в общем зачёте «Тур де Ски».

Сегодня также состоится решающая гонка у мужчин. В ней Йоханнес Клэбо из Норвегии занимает первое место, а россиянин Александр Большунов идёт вторым с двухминутным отставанием.