По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России, за последние сутки было отмечено 15903 случаев заражения коронавирусом по всей стране.

К 4 января выявлено всего 10 570 212 случаев заболевания. Также известно о выздоровлении 9,58 млн человек. Еще 312 187 человек скончались от коронавируса в стране.

На утро 4 января в Москве было выявлено 1967 новых случаев коронавируса за сутки, в Санкт-Петербурге известно о 1297 новых случаях. В Московской области появилось еще 974 человек, заболевших коронавирусом. Место в четверке также занимает Челябинская область с 431 инфицированным пациентом.

Во многих регионах страны за сутки заболело коронавирусом более 100 человек, минимальное число в Чукотский АО – 1 человек.