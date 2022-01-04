Сегодня, 4 января, произошло историческое событие. Впервые в истории «Тур де Ски» победу в общем зачёте одержала российская лыжница. Ей стала Наталья Непряева. В финальном забеге в рамках масс-старта в итальянском Валь-ди-Фьемме Непряева стала лишь четвёртой, но этого хватило, чтобы удержать минутный запас, который она набрала за предыдущие гонки.

По словам самой Непряевой, победа далась ей непросто.

«Я так переживала перед этой гонкой, очень волновалась, потому что было трудно оценивать свои силы именно на горе. Рада, что смогла собраться и дотереть за лидерами, не отпуская из вида их спины», — заявила победительница.

Важную роль в победе Натальи сыграли тренер Юрий Бородавко и прославленный лыжник Александр Легков. Она собиралась сниматься уже после первого этапа из-за проблем с горлом, но её поддержали психологически.

«И Бородавко, и Легков очень здорово повлияли на ход событий. Саша провел психологическую беседу и убедил, что надо бежать дальше», — пояснила Непряева.

Сам Легков поздравил коллегу с долгожданной победой.

«Наталья молодец! Умница! Мы выигрываем «Тур де Ски». Поздравляю всю страну. Сегодня праздник какой-то», — произнёс олимпийский чемпион-2014.

Не осталась в стороне и главный тренер сборной и глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Она напомнила, что это первая в истории победа россиянки на «Тур де Ски», в том числе за 11 лет её работы во главе ФЛГР.

«Эмоции самые замечательные. Сейчас как выжатый лимон. Плакала и радовалась. Я ждала этой победы 11 лет от женщин», — сказала Елена Валерьевна.

Если кто и отреагировал на победу эмоциональнее Вяльбе, так это четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

«Лучшего подарка придумать невозможно. Сейчас таких подарков не так много. Это сказка. Была бы возможность поцеловать Непряеву — я бы ее поднял и сделал это, — не скупился на похвалы Тихонов. — Невзирая на свои 75 лет! Целую Лену (Вяльбе), целую Непряеву!»

А комментатор Дмитрий Губерниев и вовсе сравнил Непряеву с первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой.

«Она как Терешкова отправилась высоко к звездам. Это блестящий и выдающийся успех», — подчеркнул Губерниев.

В то же время комментатор напомнил, что главным стартом в этом сезоне всё же станет Олимпиада в Пекине: «Это здорово, но нужна олимпийская победа для того, чтобы отечество и народ русский вознес ее на золотой пьедестал».

«Тур де Ски» ежегодно проводится с сезона-2006/07. Российские лыжницы ещё ни разу не выигрывали общий зачёт, но три последних года подряд становились вторыми в общем зачёте. Сперва это дважды сделала Непряева, а в прошлом году – Юлия Ступак.