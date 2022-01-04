Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» начал матч против пермской «Пармы» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Игра проходит в Перми в УСК «Молот», начало запланировано на 16:00 по московскому времени. Прямая трансляция доступна по ссылке здесь.

«Зенит» находится на четвертом месте в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Команда из Санкт-Петербурга выиграла у УНИКСа в последнем домашнем матче регулярного чемпионата со счетом 97:81.

В текущем сезоне «Зенит» сыграл в девяти матчах, одержал семь побед и потерпел два поражения. Также в этом розыгрыше петербуржцы еще не встречались с будущими соперниками.

«Парма» расположилась на седьмой строчке турнирной таблицы с пятью триумфами и четырьмя проигрышами.