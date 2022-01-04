Россия всухую победила Австралию в рамках ATP Cup. В третьем матче Даниил Медведев и Роман Сафиуллин обыграли в паре Джона Пирса и Люка Сэвилла — 7:6 (9:7), 3:6, 10:6.

Матч шёл 1 час 46 минут. Медведев и Сафиуллин семь раз подавали навылет против двух эйсов у соперника, а также допустили две двойных ошибки, в то время, как австралийцы — пять. В первом сете теннисисты обменялись брейками, во втором россияне проиграли две своих подачи.

Россия всухую победила Австралию в групповом турнире. Ранее Сафиуллин победил Джеймса Дакворта, а Медведев — Алекса де Минора.

До этого Россия победила Францию со счётом 2:1. На данный момент у команды два выигрыша в двух матчах, в третьем команда встретится с Италией.