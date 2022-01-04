В честь победы Натальи Непряевой на «Тур де Ски» организаторы включили гимн России и подняли российский триколор. Сегодня Непряева стала четвёртой в масс-старте на этапе в итальянском Валь-ди-Фьемме, но сохранила лидерство в общем зачёте.

Напомним, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне в декабре 2020 года наложил двухлетний запрет на демонстрацию российской символики на спортивных соревнованиях, однако касается это только официальных чемпионатов мира, Олимпиад и Паралимпиад. Таким образом, на «Тур де Ски» запрет не распространяется.

Непряева стала первой россиянкой, сумевшей выиграть «Тур де Ски». До этого она дважды занимала второе место в общем зачёте.