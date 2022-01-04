В итальянском Валь-ди-Фьемме лыжники начнут последнюю дистанцию на многодневке «Тур де Ски» сезона-2021/22. Сегодня, 4 января, спортсмены побегут 10-километровый масс-старт с подъемом на Альпе Чермис.

Участники финальной гонки вышли на дистанцию в 17:25 по московскому времени. Прямую трансляцию соревнований можно посмотреть по ссылке здесь.

Россиянин Александр Большунов стартует под вторым номером и попробует отыграть отставание в две минуты. Перед ним – только обладатель желтой майки лидера, норвежец Йоханнес Клэбо. Третьим в турнирной таблице идет Ийво Нисканен из Финляндии с проигрышем в 2 минуты и 49 секунд.

Российская мужская команда практически в полном составе появится на трассе. С многодневки сошел только Александр Терентьев. Так, Иван Якимушкин выйдет под 7-м номером, Денис Спицов – под 9-м, Алексей Червоткин – под 13-м, Илья Семиков – с 16-м, Артем Мальцев – с 19-м, Андрей Мельниченко – с 23-м, Глеб Ретивых – с 54-м.