Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу заявил, что организационный комитет чемпионата мира-2022 по легкой атлетике в Юджине (США) окажет помощь россиянам в оформлении документов.

Руководитель отметил, что спортсмены точно смогут въехать в страну и получат визы.

«Это касается и всех других команд, мы будем настойчивы в этом вопросе. Местный оргкомитет предоставил нам гарантии, что этот процесс будет реализовываться в соответствии с установленным протоколом», – приводит слова Коу ТАСС.

Он добавил, что еще не приняты решения по атлетам, которые смогут выступить в США. Предполагается, что список допущенных спортсменов вновь будет сильно ограничен.

На Олимпийских Играх в Токио-2020 смогли присутствовать 10 российских легкоатлетов из-за ограничений WADA. Проблемы с американскими визами возникали во время этапов Бриллиантовой Лиги.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет с 15 по 24 июля 2022 года.