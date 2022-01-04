Сборная России по конькобежному спорту помещена в карантин из-за выявления случаев коронавируса в команде. Известно, что несколько спортсменов сдали положительные тесты перед стартом чемпионата Европы.

Соревнования пройдут с 7 по 9 января на арене в Херенвене (Нидерланды).

«Сейчас вся команда находится на карантине. Ситуация складывается таким образом, что вопрос по возможному участию в чемпионате Европы решится непосредственно в пятницу», – сообщает пресс-служба Союза конькобежцев России.

Ранее стало известно, что лидеры российской конькобежной команды пропустят этот турнир. Павел Кулижников, Артем Арефьев, Руслан Мурашов и Виктор Муштаков не примут участия из-за текущего плохого самочувствия.