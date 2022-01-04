Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о нынешнем формате проведения лыжной многодневки «Тур де Ски». По его мнению, международная федерация (FIS) не угадала с вариантами гонок.

Журналист отметил, что единственный плюс Тура – отсутствие пересечений с биатлонным турниром.

«Все остальное – какие-то странные соревнования: масс-старты и спринты. Нет скиатлона, гонок преследования, последние гонки они бегут почему-то все вместе», – цитирует Губерниева Sport24.

Он считает, что лыжная федерация ничего не делает для привлечения зрителей и сравнивает ее действия с успехами организаторов биатлона.

Напомним, победу в общем зачете среди женщин одержала россиянка Наталья Непряева. В 17:25 по московскому времени стартует мужской масс-старт.