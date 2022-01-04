Новый главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг высказался о своем назначении. Специалист отметил вклад экс-наставника Валерия Брагина и всех профессионалов, работавших в клубе.

Ротенберг выступил с обращением на своей странице в Instagram.

«Хочу поблагодарить совет директоров СКА за доверие. Спасибо Валерию Николаевичу Брагину, здорово, что он и дальше будет помогать нам своим богатым опытом», – написал новоиспеченный тренер.

Он добавил, что впереди много работы: важно качественно подвести кандидатов в национальную команду, а при этом и в оптимальной форме подойти к плей-офф КХЛ.

Напомним, с прошлого сезона Ротенберг присоединился к руководству со скамейки, а с 2011 года занимал менеджерские должности в СКА.