Американский спортсмен Теннис Сандгрен пропустит Открытый чемпионат Австралии из-за требования обязательной вакцинации.

По информации журналиста Бен Ротенберг, не отправится на соревнования в середине января. Сандгрен не подавал заявку на медицинское исключение, сообщает источник. Известно, что он не попадает ни под один из критериев для его получения.

В текущем сезоне Сандгрен располагается на 96-й строчке рейтинга АТР. Американец дважды добирался до четвертьфинала Australian Open (2018, 2020).

Турнир состоится с 17 по 30 января на кортах Мельбурна.

Ранее стало известно, что медицинское исключение получил серб Новак Джокович. Теперь первая ракетка сможет начать сезон на турнире «Большого Шлема».