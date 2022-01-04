Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал получение медотвода сербом Новаком Джоковичем. По его словам, вопрос исключений и вакцинации стал спорным.

Ранее стало известно, что первая ракетка мира получила допуск к турниру. Джокович подошел под критерии медицинских исключений и уже едет в Австралию.

«Новак – личность и многое сделал для тенниса. Он отстоял свою позицию, свое мнение. Спорный вопрос, скорее, к организаторам турнира. На самом деле, он такой же спорный, как и вопрос, почему они обязывают всех вакцинироваться», – цитирует Тарпищева «Чемпионат».

Australian Open состоится в Мельбурне с 17 по 30 января.

Официальный прививочный статус Джоковича до сих пор неизвестен.