Полузащитник «Нью-Йорк Сити» Хесус Медина готов пройти медицинский осмотр перед переходом в московский ЦСКА.

О деталях трансфера сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Проверка здоровья парагвайца запланирована на ближайшие дни. Известно, что стороны согласовали основные пункты сделки. Медина прибудет в ЦСКА на правах свободного агента.

Медина в завершившемся сезоне провел 37 матчей, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи. Команда «Сити» впервые стала чемпионом лиги, а он занял вторую строчку в списке лучших бомбардиров своего клуба.

Ранее сообщалось, что контракт рассчитан до лета 2025 года, ЦСКА будет платить Медине 650 тысяч евро в год.