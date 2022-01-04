Российские многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины рассказали о начале нового сезона и попросили не задавать вопросы о будущих Олимпийских Играх 2024 года.

Сегодня, 4 января, спортсменки представили новые упражнения на благотворительном мероприятии «Новогодняя елка спорта: от первых шагов до Олимпа».

«Не спрашивайте нас про Олимпиаду-2024, пожалуйста. Пока мы живем сегодняшним днем. Но судя по тому, что мы поставили новые программы, в новый сезон мы входим. Как позволит здоровье», – приводит слова сестер Матч ТВ.

Аверины отметили, что не знают о дате ближайших соревнований. Однако предполагают, что это будет этап Гран-при в Москве в феврале.

Напомним, в 2021 году на Олимпиаде в Токио Дина и Арина Аверины стали второй и четвертой соответственно. Затем на японском чемпионате мира Дина стала 18-кратной победительницей соревнований.